Armi sotterrate vicino a scavi Ercolano

(ANSA) - NAPOLI, 2 MAR - Tre pistole, 50 cartucce e hashish: il tutto sotterrato nei pressi degli scavi di Ercolano (Napoli).

E' quanto è stato scoperto dai carabinieri della locale tenenza in un'area rurale su via Mare.

E' in un terreno abbandonato che i militari, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) hanno trovato due involucri sotterrati che avvolgevano 3 armi senza matricola - un revolver carico e 2 semiautomatiche di cui una carica - 50 cartucce e 20 grammi di hashish; le armi erano pronte all'uso.