A12 chiusa per ghiaccio, code su Aurelia

(ANSA) - LA SPEZIA, 2 MAR - Numerosi automobilisti e camionisti sono bloccati ormai da ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada per il gelicidio, dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero. A complicare la situazione anche un mezzo pesante che è finito di traverso contribuendo al blocco del traffico. Automobilisti e camionisti si erano trovati costretti a percorrere la via Aurelia a causa della chiusura della A12 nel tratto spezzino, dovuta anch'essa alla formazione di ghiaccio che aveva causato incidenti. I vigili del fuoco stanno dando assistenza agli automobilisti e camionisti in coda, mentre la protezione civile è pronta a intervenire portando coperte termiche e bevande calde agli incolonnati. Sulle auto da ore anche famiglie con bambini.

Altri tratti autostradali sono chiusi in queste ore a causa delle piogge ghiacciate, in particolare su A1, A13 e A14, in Emilia Romagna e Marche. La società Autostrade raccomanda massima prudenza.