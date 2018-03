Toscana, riaperta A1 tra Arezzo e Chiusi

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - E' stata riaperto al traffico il tratto dell'A1, tra Arezzo e Chiusi, in direzione sud, dove il manto stradale è stato cosparso di 'sale riscaldato' e che era stato chiuso poco prima delle 9.00.Le pattuglie della polstrada precedono gli automobilisti facendo da safety car, come comunica Autostrade per l'Italia. A breve, appena sarà terminato lo stesso trattamento anche sulle corsie in direzione nord, la riapertura sarà, spiega la polstrada, completata anche verso Firenze.