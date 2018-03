Stilista impiccata, al via perizia 13/3

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Cominceranno di fatto il prossimo 13 marzo, con la riesumazione del corpo, i nuovi accertamenti medico legali disposti con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio del 2016.

Il corpo della giovane donna verrà trasferito all'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia dove, tra gli esami in programma, verrà effettuata una tac che, è stato riferito, servirà in particolare a verificare se a livello del collo, in particolare su un determinato ossicino, ci siano segni che possano indicare se si è trattato di suicidio o omicidio. Gli accertamenti, disposti dal gip Alfonsa Ferraro, si dovrebbero concludere ai primi di maggio con il deposito della relazione dei periti incaricati Giovanni Pierucci e Rosangela Invernizzi.

Da qualche mese il pm Gianfranco Gallo ha indagato per omicidio volontario Marco Venturi, il fidanzato di Carlotta.