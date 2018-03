Riaperta strada bloccata da una slavina

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 MAR - E' stata riaperta al traffico poco prima delle 17 la strada provinciale Sp 18, in località Rio Re di Ligonchio, nel Reggiano, che era stata bloccata da una slavina. Per liberare la strada sono intervenuti uomini e mezzi del servizio infrastrutture della Provincia. La slavina non ha provocato danni a persone o cose.