Neve a Milano: Comune, nessun problema

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - La neve che sta ancora cadendo a Milano non ha provocato al momento problemi alla viabilità, che è regolare in tutta la città. La Polizia locale, come sottolinea il Comune in una nota, non segnala particolari criticità.

L'Amsa ha sparso fino ad ora 2000 tonnellate di sale su strade e marciapiedi e proseguono le attività di spalatura della neve. Regolare anche la circolazione di tutti i mezzi pubblici di Atm che sta provvedendo a spargere sale anche sulle scale di accesso della metropolitana. Gli interventi di Protezione civile, Amsa, Polizia locale sono stati attivati fin dalle prime ore del mattino e tutt'ora tutte le squadre sono presenti nelle strade per evitare che la neve che a tratti sta ancora cadendo in città causi disagi.