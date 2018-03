Maltempo: a Orio ritardi fino a 2 ore

(ANSA) - BERGAMO, 01 MAR - "Tutti i voli operano regolarmente con ritardi dovuti alla necessità di effettuare le operazioni schiacciamento e snevamento degli aeromobili". E' quanto riferisce Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio, dove si registrano ritardi nei voli anche di due ore per via della nevicata che sta interessando la zona dalla notte scorsa. E proprio già nella notte era scattato il Piano emergenza neve aeroportuale. Oltre al trattamento delle superfici di volo, dei piazzali e delle aree di movimento degli aeromobili e dei mezzi di servizio aeroportuali, sono impiegati a pieno regime tutti i mezzi e il relativo personale per le operazioni di 'sghiacciamento' degli aerei, mentre all'esterno dello scalo ci si sta avvalendo di ditte specializzate per garantire la praticabilità della viabilità esterna e delle aree di sosta e parcheggio. Sacbo invita i passeggeri in partenza a mettersi in viaggio con congruo anticipo per raggiungere in tempo utile l'aeroporto.