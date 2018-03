In Piemonte notte di neve, disagi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 1 MAR - E' stata una notte di neve, con temperature ancora molto rigide in Piemonte. Imbiancata anche Torino, dove la nevicata è iniziata nella tarda serata di ieri per concludersi all'alba. In tutta la regione si stanno verificando disagi al traffico per neve e gelo, ma non ci sono state situazioni critiche. Ridotto del 50%, come da programma annunciato ieri da Trenitalia, il servizio dei treni regionali.

Divieto ai mezzi pesanti oltre le 7.5 tonnellate sulla A6 Torino-Savona. Regolare il traffico e l'operatività all'aeroporto di Caselle. Nel centro di Torino la scorda notte la temperatura minima è stata -3.9, ad Asti -3,4, a Mondovì (Cuneo) decisa risalita: -3.8, contro i -15 della notte precedente.

Scuole chiuse a Vignale Monferrato (Alessandria).