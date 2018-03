Giudici, no revisione per Bruno Lorandi

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Bruno Lorandi, bresciano di Nuvolera, condannato in via definitiva all'ergastolo per il delitto della moglie Clara Bugna, avvenuto nel 2007. Lorandi era presente in aula alla lettura del dispositivo.