Ecstasy in auto a sua insaputa, liberato

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Di quegli oltre 5 chili di ecstasy, per un totale di 10mila pasticche, scoperti dalla polizia nell'auto che aveva parcheggiato su un marciapiede a Milano, lui non aveva "consapevolezza" ed è possibile anzi che la droga sia stata "occultata" nella macchina da un suo collaboratore, a sua insaputa. E' con queste motivazioni che il gip di Milano Raffaella Mascarino ha deciso di scarcerare un francese di 38 anni, residente a Londra e domiciliato nel capoluogo lombardo, arrestato nei giorni scorsi per detenzione dello stupefacente.

L'uomo, infatti, difeso dai legali Lorenzo Ferrari e Lorenzo Castiglioni, è riuscito a dimostrare nell'interrogatorio che non sapeva nulla "della presenza dell'ecstasy all'interno del vano sito nel piano inferiore del veicolo", come ricostruisce il gip.

Il 38enne, che lavora nel mondo dell'arte, ha raccontato anche che lui era tornato in Italia solo il giorno prima dell'arresto e che l'auto era stata utilizzata in precedenza da un suo collaboratore, "un fattorino".