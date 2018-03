Assalto a blindato, scontro a fuoco

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Una banda armata di kalashnikov ha dato l'assalto a un furgone portavalori sulla A5 Torino-Aosta.

C'è stato un breve conflitto a fuoco con le guardie giurate senza feriti e sono poi fuggiti senza riuscire a mettere a segno il colpo.

Il commando, formato da almeno 5 persone, è entrato in azione, bloccando un furgone della 'All System' dopo aver piazzato sulla carreggiata strisce chiodate, per costringere il mezzo a fermarsi, tra gli svincoli autostradali di Volpiano e San Giorgio Canavese (Torino).

Una volta bloccato il blindato, i malviventi si sono presentati al cospetto delle guardie giurate che hanno reagito sparando. Forse sorpresi, sono fuggiti a mani vuote, a bordo di due auto ritrovate dalla polizia vicino al casello di San Giorgio. Sono in corso le indagini della squadra mobile.

Una donna, a bordo di un'auto costretta a fermarsi per i chiodi, ha assistito alla sparatoria ed è stata portata in ospedale in stato di choc.