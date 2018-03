Arrestati giudice e imprenditore Ricucci

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - L'imprenditore Stefano Ricucci e il magistrato Nicola Russo, giudice della commissione tributaria del Lazio e consigliere di Stato già sospeso dal servizio, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. L'accusa nei loro confronti ipotizzata dalla procura di Roma è corruzione in atti giudiziari. In manette anche un altro imprenditore, Liberato Lo Conte. Secondo inquirenti ed investigatori il giudice avrebbe aggiustato una sentenza in cambio di denaro e altre utilità.