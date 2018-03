Allerta in Sardegna per venti burrasca

(ANSA) - CAGLIARI, 1 MAR - Dopo il gelo e la neve, che ha imbiancato anche le località turistiche della Costa Smeralda, la Sardegna si prepara a venti di burrasca con punte di 70 chilometri all'ora e mareggiate sulle coste esposte. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo dalle prime ore di domani e fino al pomeriggio per forti venti da ponente, con raffiche di burrasca. Secondo le analisi fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, domani avremo qualche pioggia e temporali sparsi nella prima parte del mattino. Dopo una breve tregua, si avrà un aumento della nuvolosità prima nel settore meridionale e poi in tutta la regione. Durante la notte piogge sparse che da sabato diventeranno temporali nel settore occidentale. Temperature in linea con quelle di odierne: massime di 14-16 gradi sulle coste e 9-13 sui rilievi, minime tra gli 8 e i 14.