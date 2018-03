Abusi asilo: 'attentato sviluppo bimbi'

(ANSA) - BARI, 1 MAR - "Non c'è dubbio che il trattamento riservato dalle imputate ai loro piccoli alunni rappresenti un attentato allo sviluppo psicofisico dei bambini, come qualunque altro evento traumatico che porti il bambino a sperimentare la paura di un danno fisico o di una perdita". È uno stralcio delle motivazioni della sentenza con cui nel novembre scorso il gup del Tribunale di Bari Rosa Anna De Palo ha condannato con rito abbreviato alla pena di 3 anni e 4 mesi due insegnanti di un asilo di Santo Spirito per maltrattamenti su 15 bambini. "Alle insegnanti - afferma la sentenza - non si rimprovera la scelta di un metodo pedagogico piuttosto che un altro, la scarsa empatia, la rigidità dei comportamenti, il mancato aggiornamento didattico; non le si fa carico di usare modi bruschi e inurbani, toni di voce alterati e spaventevoli". Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Simona Filoni, hanno documentato fra il 31 marzo e il 29 aprile 2016 37 episodi di violenza che portarono anche all'arresto delle due maestre.