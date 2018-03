A Taranto autisti bus nei seggi, disagi

(ANSA) - TARANTO, 01 MAR - L'elevato numero di dipendenti dell'Amat di Taranto, specialmente conducenti, che sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 marzo 2018, sarà impegnato nei seggi elettorali in qualità di presidenti, segretari, scrutatori o rappresentanti di lista e di candidati, comporterà possibili riduzioni dei servizi di trasporto pubblico. Lo rende noto Massimo Dicecca, direttore generale dell'azienda per il trasporto pubblico."Tali riduzioni - aggiunge - potranno verificarsi anche martedì 6 marzo dovendo, in tale giornata, far recuperare al personale il riposo periodico (domenica) non goduto". Al momento l'azienda ha ricevuto oltre 50 comunicazioni di addetti che saranno assenti per gli impegni collegati alle elezioni ed altre potranno giungerne fino all'apertura dei seggi. L'Amat ha informato della situazione la Prefettura e il sindaco Rinaldo Melucci e, sul piano interno, ha sospeso la concessione di ferie al personale di guida per il periodo 3-6 Marzo 2018.