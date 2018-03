(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Per la nevicata di queste ore le strade principali del Trentino, al momento, sono transitabili senza particolari difficoltà, anche se è necessario viaggiare con prudenza per possibili tratti ghiacciati, considerando le basse temperature presenti da alcuni giorni. Lo rende noto la Provincia. Intanto prosegue l'attività di pulizia e salatura delle strade. In media sono caduti dai 2 ai 5 centimetri di neve.

Particolare attenzione bisogna prestare lungo la statale della Valsugana, nelle Giudicarie e in val Rendena per possibile presenza di localizzati tratti ghiacciati.

Meteotrentino prevede che la nevicata, che interessa tutto il territorio, dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio. (ANSA).