Sala, poca neve a Milano, scuole aperte

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le previsioni meteo a Milano parlano di temperature basse fino a sabato, con nevicate probabili a partire da questa notte e fino a venerdì.

"L'accumulo di neve previsto dovrebbe essere limitato. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte - spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook -. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per gestire al meglio la situazione. Se le condizioni dovessero cambiare con il passare delle ore, daremo tempestive comunicazioni".

A causa delle basse temperature "si potrebbe creare un leggero strato compatto di neve ghiacciata - aggiunge -. Stiamo predisponendo un piano di salatura delle strade e dei marciapiedi per limitare i disagi. La sala operativa della Protezione Civile è aperta 24 ore su 24". Infine "abbiamo richiesto ad Amsa di predisporre squadre addizionali di pronto intervento per gestire eventuali criticità che ci potrebbero essere", conclude.