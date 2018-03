Meteo: ex capo P.civile E-R, manca piano

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - "Le aziende e gli enti che gestiscono servizi pubblici essenziali devono dotarsi di un piano di preparazione all'emergenza che, in occasione di allerte di protezione civile, adotti tutte quelle misure tecniche, organizzative, procedurali atte a far fronte alle crisi adeguatamente preparati e prima che l'evento abbia già' colpito il territorio. Il classico piano di protezione civile da solo non basta. specie quando sono in ballo servizi pubblici essenziali: occorre questa sorta di 'contingency plan', la cui responsabilità sia posta in capo ai vertici delle aziende titolari della sicurezza di centinaia di migliaia di cittadini".

E' l'opinione di Demetrio Egidi, ex direttore della protezione civile dell'Emilia-Romagna ora in pensione. Nei giorni scorsi il aveva segnalato i disservizi elettrici nella sua casa sull' Appennino bolognese."Lunedì ero a Milano e dovendo rientrare a Bologna in treno sono rimasto impegolato negli abnormi ritardi (200/300 minuti) accumulati da tutti i treni", prosegue.