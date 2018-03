Maltempo, scuole chiuse in alcune città

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Scuole chiuse domani per precauzione in alcuni paesi dell'Appennino emiliano e della Romagna, ma anche in capoluoghi di provincia come Ferrara, Forlì, Rimini. Non a Bologna, dove i servizi educativi e le scuole di ogni ordine e grado saranno aperti, così come a Modena e, al momento, anche a Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna.

La decisione di sospendere temporaneamente le attività delle scuole di ogni ordine e grado a Ferrara e Forlì è stata presa sulla base delle allerte meteo della Protezione civile dell'Emilia-Romagna, per motivi di sicurezza. Nel Riminese le scuole sono chiuse tra l'altro a Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano e in Alta Valmarecchia. Nel Parmense, a Collecchio, Montechiarugolo e Traversetolo. A Modena e Bologna, così come in altre città sono stati attivati i piani con spargisale e spazzaneve e le amministrazioni consigliano di limitare gli spostamenti con mezzi privati.