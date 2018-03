Maltempo: allerta seggi nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 28 FEB - Nell'Appennino riminese c'è preoccupazione per l'allerta meteo di domani "in relazione all'apertura dei seggi elettorali nei Comuni maggiormente interessati dal maltempo". Questo perché "il personale degli stessi in caso di nevicate copiose potrebbe essere impegnato nella pulizia delle strade senza poter così garantire l'operatività dei seggi".

E' emerso da una riunione operativa a Novafeltria, in Valmarecchia, per fare il punto sul maltempo e la neve dei giorni scorsi e dei prossimi "La segnalazione in via preventiva di questa possibile criticità, insieme al fatto che durante lo svolgimento delle operazioni di voto il Comando dei Carabinieri potrà garantire la presenza di una sola pattuglia sul territorio dell'alta Valmarecchia, è stata oggetto di una nota indirizzata al prefetto", spiega una nota diffusa al termine dell'incontro a cui hanno partecipato amministratori e rappresentanti delle forze dell'ordine e di soccorso.