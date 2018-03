Fatture false per 30 mln da fornitori Pa

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Personale dell'Agenzia delle entrate e militari della Gdf di Milano hanno scoperto un giro di fatture false per 30 milioni di euro che coinvolgeva anche imprese, italiane ed europee, fornitrici di varie Pubbliche amministrazioni Si tratta di società che rifornivano, soprattutto, diverse Amministrazioni pubbliche, tra cui la Guardia di Finanza di Milano, varie Aziende Sanitarie Locali, alcuni Comuni lombardi e piemontesi e la stessa Agenzia delle entrate. Le attività di verifica, dell'operazione 'Paper-One' sono state eseguite con il coordinamento della Procura di Milano, anche attraverso perquisizioni. Coinvolte 13 imprese italiane, ma anche cinque aziende operanti in Francia, Spagna, Belgio, Austria e Germania. L'ideatore della frode, un monzese di 39 anni, aveva messo a capo delle società fittizie diversi prestanome. L'indagine ha portato a 14 denunce per violazioni della normativa penale tributaria e una per il reato di favoreggiamento, per le quali la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio.