Corruzione, 3 imprenditori arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Tre imprenditori arrestati, altri due interdetti dalla loro attività così come un funzionario pubblico in servizio nella sede fiorentina del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tutti indagati, tra l'altro, per corruzione. Questi gli sviluppi di un'inchiesta, condotta da guardia di finanza e procura di Firenze, che a fine 2016 aveva portato al'arresto di un altro funzionario pubblico e del legale rappresentante di un'azienda edile fiorentina.

Arresti, uno in carcere e due ai domiciliari, e interdizione sono stati disposti con misura cautelare emessa dal gip di Firenze Paola Belsito. I provvedimenti di interdizione sono stati disposti per 8 mesi. Nell'inchiesta, coordinata dai pm Luca Turco e Christine Von Borries, indagato un altro funzionario del Provveditorato regionale alle opere pubbliche: nei sui riguardi il gip si è riservato sull'applicazione della misura interdittiva all'esito dell'interrogatorio.