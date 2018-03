Consegnate altre 60 casette a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Con la consegna di altre 60 casette, nel comune di Norcia salgono a 553 le Soluzioni abitative di emergenza già realizzate e messe a disposizione degli sfollati del sisma. Per completare definitivamente la consegna degli alloggi, sul territorio nursino, ne mancano una trentina: le 8 che saranno costruite a Castelluccio e il lotto in costruzione a Madonna delle Grazie. Nei locali del centro di valorizzazione, dietro alla Castellina, il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, hanno consegnato, nel dettaglio, le 27 Sae della zona industriale C di Norcia a completamento dello stesso lotto, altre 28 per la zona Madonna delle Grazie e altre 5 per il borgo di Casali di Serravalle. "Con la consegna di oggi e la prossima assegnazione già programmata, si concluderanno tutti gli interventi relativi agli alloggi alternativi e le operazioni di messa in sicurezza. Di conseguenza, siamo nelle condizioni di occuparci centralmente della ricostruzione", ha detto Marini.