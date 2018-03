Attesi domani 20 cm di neve in pianura

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Vissuto un giorno di 'tregua', domani la neve è attesa a imbiancare nuovamente l'Emilia-Romagna. In base alle previsioni dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile - che ha emesso un'allerta arancione valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - sono previste nevicate che interesseranno per l'intera giornata tutto il territorio regionale, pianura compresa. Già a partire da stasera le prime spruzzate di neve dovrebbero cadere sull'Appennino occidentale, in provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

I fenomeni più intensi, spiega una nota, avranno luogo a partire dalla tarda mattinata e sono consistenti i quantitativi di neve previsti: 10-20 centimetri in pianura, 20-40 centimetri nelle zone collinari e pedecollinari, fino a 50 centimetri sui crinali". In previsione delle difficili condizioni meteorologiche i comuni di Misano Adriatico e di Bellaria Igea Marina, nel Riminese, terranno chiusi gli istituti scolastici cittadini.