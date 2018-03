Allerta neve, chiuse scuole a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Allerta arancione per neve dalla mezzanotte di stasera fino alle 18 di domani (fino alla mezzanotte sull'Appennino) sui settori centro settentrionali della Toscana e codice giallo sempre per neve nelle altre zone.

Codice giallo invece per ghiaccio e vento. Così la protezione civile regionale la cui allerta ha portato a ordinanze di chiusura delle scuole per domani in più comuni, compreso Firenze come annunciato dal sindaco Dario Nardella. Scuole chiuse anche a Prato, negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, a Manciano, Castiglion Fiorentino, Montecarlo. Altre amministrazioni stanno decidendo. Nel capoluogo toscano, dove saranno chiuse anche università e i cimiteri, i fiocchi sono attesi da stanotte, con cumulati da 2,5 cm a 10 cm: attivata l'unità di crisi di Palazzo Vecchio.

Circa 80 i bus attrezzati con gomme termiche o catene, in funzione la tramvia sia pure con possibili rallentamenti.

Nardella ha lanciato un appello ai fiorentini "ad usare l'auto solo se necessario".