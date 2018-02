Passeggiando per Roma imbiancata dalla neve

FOTO DI MARTINO IANNONE

Il grande freddo di questi giorni raggiungerà il suo apice domani mattina, con minime fino a -6/7 gradi in pianura. Al Sud, nel weekend, sono previste massime di 18-20 gradi, almeno 15 in più di questi giorni. A Roma, dopo l'imbiancata di ieri, resta confermata la possibile seconda nevicata di giovedì mattina, mentre oggi è arrivata la neve nel centro di Napoli, con immagini inedite ma anche disagi, nel traffico come nei voli e nei treno. Le scuole partenopee resteranno chiuse anche domani. A Milano è morto un senzatetto quasi certamente per le conseguenze del gelo.