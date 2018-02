Maltempo, i passeggeri lamentano disagi, code e pochi treni

Sono numerose le segnalazioni di disagi da parte dei passeggeri che da Milano stanno cercando di raggiungere il sud Italia con il treno. Lunghe code alle biglietterie, a causa di convogli ormai pieni o cancellati, come già previsto. In particolare sono tutti pieni i treni di Italo in partenza da Milano. Rispetto a quanto comunicato ieri dal sito delle Ferrovie, il numero dei treni cancellati è aumentato di circa una decina di unità, raggiungendo la quarantina.

La situazione sulle principali linee ferroviarie italiane è particolarmente disagiata al Sud a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla linea adriatica, sulla direttrice Ancona-Bari. Tornata alla normalità la situazione, invece, nel nodo di Roma, che ieri era andato in tilt per l'emergenza maltempo. I rimanenti ritardi dei treni in partenza e arrivo nella Capitale sono contenuti.