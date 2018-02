Nevicata a Ventimiglia,l'ultima nel 1985

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 26 FEB - Una abbondante nevicata ha interessato nel primo pomeriggio Ventimiglia (Imperia) fino al Confine di Stato: una nevicata così non si vedeva fin dal 1985. Neve pure a Bordighera e in tutto l'entroterra mentre nessun fenomeno si è verificato su Sanremo e nel levante dell'Imperiese. La protezione civile è in allerta, ma al momento in provincia di Imperia non si segnalano grossi disagi.