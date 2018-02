A Napoli una banca delle ferie solidali

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Una ''Banca delle ferie solidali'' con la quale i lavoratori potranno cedere a titolo gratuito i permessi non utilizzati ai colleghi che hanno necessità di assistere parenti affetti da gravi patologie. È l'esperimento che Eav, azienda che si occupa di trasporto in diverse città campane, ha deciso di avviare per i prossimi due anni.

Una misura concordata con i sindacati e che prevede "possano essere ceduti - spiega in una nota il presidente di Eav, Umberto De Gregorio - in via prioritaria i giorni di ferie maturati e non ancora goduti eccedenti la misura minima di due settimane annue a favore dei dipendenti che, avendo esaurito ferie e riposi, richiedano di usufruire di tale istituto per assistere i familiari". Per poter usufruire di questa "donazione" occorrerà che i familiari affetti da gravi patologie siano di primo grado e conviventi con il lavoratore interessato.