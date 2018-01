Ilva: sindaco di Taranto, i ministri allontanano l'intesa

"L'impressione è che i Ministri firmatari della lettera - inoltrata ieri sera tardi, solo dopo averla consegnata ai tg nazionali - vogliano allontanare ogni ipotesi di accordo, vogliano mettere gli enti locali nella difficile condizione politica di non poter arretrare". Lo afferma, dopo il 'no' del Governo alla proposta di accordo di programma sull'Ilva avanzata da Regione Puglia e Comune, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, secondo cui "è ormai evidente che la gestione fallimentare" della vertenza "può essere superata solo dall'intervento diretto del Capo dello Stato. Ed è a lui che affido le sorti della città".

Secondo Melucci inoltre, i Ministeri "in ultima istanza vogliano solo individuare davanti all'opinione pubblica un capro espiatorio per il fallimento ormai prevedibile di una aggiudicazione al limite delle leggi e dell'etica". "Oggi è davvero complicato immaginare un percorso che si allontani dalle aule della giustizia nazionale e comunitaria".

"Anche il viceministro Bellanova non perde occasione di offendere questa città, sempre con un tempismo tragicomico, a lei devo purtroppo chiedere di non dirci quali siano o non siano gli argomenti da trattare in questo mese. Perché, al contrario suo, io non sono in campagna elettorale e qui a Taranto l'Ilva non è un tema da sfoderare su di un manifesto elettorale. L'Ilva qui da noi è presenza ingombrante e costante. Bene ha fatto il segretario Renzi a evitarle il collegio di Taranto, piuttosto", aggiunge poi Melucci rispondendo a recenti dichiarazioni del viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova sulla vicenda.