Miss Italia, al casting con la figlia nel marsupio

Si è presentata con la figlia di sei mesi in braccio davanti alla giuria al casting di Miss Italia Alessia Spagnulo, 24 anni, nata a Grottaglie (Taranto) e residente a Montesilvano (Pescara).

Una scelta insolita, che ha sorpreso ma non più di tanto visto che il concorso ha aperto le porte alle mamme dal 1994.

La bambina si chiama Cloe. In passerella ha continuato a dormire nonostante la presenza dei fotografi.



Il casting è stato programmato in vista dell’elezione della Prima Miss dell'Anno - Miss 365, la cui finale si svolgerà a Saint Vincent il 26 gennaio.

La scelta di Alessia sui social divide: c'è chi comprende la sua decisione e chi invece la accusa di essere un'esibizionista.