Appalti: Gdf, violazioni fisco per 6 mln

(ANSA) - ORISTANO, 23 GEN - Redditi e Iva non dichiarati per 5,8 milioni di euro e imposte evase per oltre un milione. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Oristano ha aperto un altro capitolo della vicenda di "Sindacopoli", l'inchiesta che due anni fa portò all'emissione di misure cautelari per 46 persone tra professionisti e amministratori locali in Sardegna.

Il nuovo capitolo riguarda in particolare l'assegnazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione di alcuni lotti della Strada statale Sassari-Olbia. Nel mirino delle Fiamme gialle sono finite otto società di Roma, Forlì e Cagliari che si sarebbero aggiudicati gli appalti con metodi corruttivi e due professionisti che avrebbero fatto da tramite con la componente politica che si preoccupava di influenzare l'assegnazione delle opere e la nomina di commissari di gara compiacenti. Le tangenti non venivano pagate col sistema della 'bustarella' ma attraverso finte consulenze e progettazioni.