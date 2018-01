Sold out edizione Grease per terremotati

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 12 GEN - Sono andati esauriti in poche ore i biglietti dello spettacolo della Compagna della Rancia "Grease", in programma sabato 20 e domenica 21 gennaio, in un'edizione adattata agli spazi del Cineteatro 'Don Bosco' di Tolentino al Teatro e dedicato alle popolazioni dei comuni del cratere e colpiti dal sisma. Per venire incontro alle tantissime richieste è stata creata una lista di attesa a cui si accede via mail scrivendo all'indirizzo grease@rancia.com. Alcuni biglietti sono stati messi a disposizione dei residenti dei Comuni di Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera e Bolognola partner del Comune di Tolentino nel progetto "Popolazione di Fenomeni" e inserito nell'ambito del progetto "Marche inVita-Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma". Se rimarranno biglietti, saranno venduti a coloro che saranno inseriti nella stessa lista di attesa.