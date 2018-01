Papa Francesco a sorpresa visita il Bambino Gesù di Palidoro

Festa a sorpresa, oggi pomeriggio, per i 120 piccoli ricoverati nella sede del Bambino Gesù a Palidoro: a poche ore dall'Epifania, il Papa ha voluto andare di persona a visitarli per salutarli e consegnare a ciascuno un dono e un sorriso. Ai genitori, riferisce l'Osservatore Romano, Francesco ha riservato un abbraccio per incoraggiarli a vivere con speranza, accanto ai figli, un momento delicato come il ricovero in ospedale. La visita a sorpresa del Papa è stata anche un 'grazie' per coloro che si prendono cura dei bimbi malati: medici, infermieri e tutto il personale dell'ospedale. Il Papa, ha spiegato la Sala stampa vaticana, è arrivato alle 15.00 nella sede ospedaliera a circa 30 chilometri a nord di Roma, proseguendo l'esperienza dei "Venerdì della Misericordia" che hanno caratterizzato il Giubileo della Misericordia. Ha visitato i diversi reparti, ha salutato i bambini ricoverati e ha scambiato alcune parole di conforto con i genitori che assistono i loro bambini in queste faticose e dolorose prove.