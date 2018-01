Brennero: Tirolo, niente riunione Monaco

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - La riunione dell'8 gennaio a Monaco, presieduta dalla commissione Ue per discutere con Germania, Austria e Italia del traffico al Brennero, è stata annullata su iniziativa di Berlino. Lo comunica il portale news del quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung. Il ministro al traffico tedesco Christian Schmidt avrebbe giustificato l'annullamento con le trattative in corso per la formazione del nuovo governo. Il governatore tirolese Guenther Platter, interpellato dall'agenzia Apa, si è detto "piuttosto sorpreso" della notizia, ribadendo comunque la disponibilità del Tirolo a qualsiasi futuro approfondimento. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher è in attesa di una comunicazione ufficiale dello slittamento del vertice.