Napoli,12enne ferito durante una 'stesa'

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Un bambino di 12 anni è stato ferito ieri sera alle gambe mentre era affacciato al balcone di casa, vittima di una 'stesa', ossia di un raid a scopo intimidatorio nel quale vengono esplosi all'impazzata colpi di pistola. E' la pista più accreditata delle indagini della Polizia di Stato, che in zona ha trovato ben 25 bossoli, molti dei quali avevano raggiunto una vettura parcheggiata nei pressi dell'abitazione del bambino, nel quartiere San Giovanni a Teduccio alla periferia orientale di Napoli.

Il piccolo è stato ferito in modo non grave a entrambe le gambe. Il padre ha riferito agli investigatori di aver notato, poco prima del ferimento del bimbo, due scooter con a bordo due persone che stavano esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia poco dopo Luigi Gitano, 30 anni, è accusato di detenzione di munizioni: perquisendo la sua abitazione gli agenti hanno scoperto e sequestrato 182 cartucce di vario calibro.