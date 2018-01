Cividale sfornata gubana gigante 98 Kg.

(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 1 GEN - Tredicesimo record consecutivo per la gubana più grande del mondo, il tipico dolce friulano di Cividale del Friuli. Il capodanno 2018 ha visto sfornato oggi dal Forno "Cattarossi" di Berto Blasuttig un dolce del peso di 98 chilogrammi, che supera i 92 dell'edizione dello scorso anno.

La più grande gubana del mondo è stata quindi adagiata su una tavola sotto il loggiato del palazzo comunale di Cividale, per essere ammirata e poi offerta in degustazione per il brindisi augurale di Capodanno del Caffè San Marco.

Assieme alla prestazione da Guinness è stato presentato il concorso "Gubana Day-Premio Bepi Tosolini", la cui 13/a edizione si svolgerà a fine febbraio, con degustazioni di gubana e una sfida tra dolci di confine: il prossimo sfidante sarà la "Pinza" di Vittorio Veneto, città simbolo della Grande guerra, di cui ricorrono i 100 anni dalla conclusione.