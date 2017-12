Uomo trovato morto con gola tagliata

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - E' giallo intorno alla morte di un piccolo imprenditore nel Milanese trovato cadavere, questa mattina, a Viboldone, nell'hinterland a sud del capoluogo lombardo. L'uomo, Cosimo Vincenzo Carino di 73 anni, era infatti riverso nel suo furgone, fermo al lato della strada a un centinaio di metri dalla storica abbazia che dà il nome alla località, e presentava una profonda ferita da taglio alla gola.

I carabinieri di Milano indagano per omicidio, anche se non si esclude l'ipotesi del suicidio: l'imprenditore, incensurato, sposato con figli e residente a Milano, attraversava un periodo di grande difficoltà economica. A far pensare a un delitto, però, sarebbe soprattutto il particolare della mancanza dell'oggetto con cui è stata inferta la ferita mortale.