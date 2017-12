Messaggio Savoia: salme tornino Pantheon

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Il mese di Dicembre, ha visto compiersi un evento storico: il rientro in Italia delle Spoglie dei miei Augusti Avi, il Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena". "Non posso però esimermi, anche in questa circostanza, dal ricordare come l'unico luogo destinato ad accogliere le Spoglie dei Sovrani d'Italia defunti resti il Pantheon di Roma e, insieme a tutta la mia Casa, continueremo a batterci affinché questo sia possibile". Lo scrive Vittoria Emanuele di Savoia in una nota che contiene il suo "messaggio di fine anno agli italiani". Nel testo un richiamo anche alle elezioni: "A Marzo, si terranno le elezioni politiche. Un momento importante per la nostra Patria, che deve essere occasione per ribadire sopra ogni fazione come l'interesse nazionale, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra sicurezza e la nostra libertà, debbano essere difese senza se e senza ma".