Bus cari per anziani, sconti ai giovani

(ANSA) - PIACENZA, 31 DIC - Gli anziani, quelli con reddito alto, pagheranno di più l'autobus, finanziando così lo sconto per i giovani. Succederà a Piacenza, dove cambierà lo schema tariffario che fino ad ora prevede corse gratuite per tutti gli over 65.

Una delibera del Comune emiliano guidato dal sindaco di centrodestra Patrizia Barbieri conferma l'esenzione totale solo per gli over 65 con Isee (indicazione della situazione economica familiare) inferiore ai 15mila euro, mentre per gli altri anziani l'abbonamento annuo di 150 euro, inferiore comunque rispetto alla tariffa regionale di 208 euro. Il ritocco consentirà di tagliare la spesa degli under 27: l'abbonamento, per loro, scenderà da 208 a 150 euro. Esenzione totale per disabili. "Il quadro economico è cambiato - ha spiegato il sindaco a Repubblica - e dopo tante chiacchiere bisogna cominciare a investire per i giovani. Abbiamo seguito una logica di equità sociale".