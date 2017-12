Rifiuti:'sporcaccioni' Bari in film muto

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Continua la rubrica 'social' dello 'sporcaccione' con cui il Comune di Bari dà la caccia ai cittadini che violano la normativa sul conferimento dei rifiuti, filmandoli con telecamere nascoste e pubblicando le loro 'gesta' su Facebook. Questa mattina, con un video in perfetto stile cinema muto "perché non ci sono più parole per definire la loro incivilità", il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha pubblicato sulla sua pagina Fb "gli ultimi (speriamo) schifosi del 2017".

Si vedono persone che trasportano rifiuti con un carrello, altre che abbandonano un divano e mobiletti. L'ultimo, giorni fa incoronato dal sindaco "schifoso dell'anno", aveva abbandonato un frigorifero, di giorno in pieno centro durante lo shopping natalizio. L'uomo però era stato fotografato da cittadini che a decine si sono uniti alla battaglia di Decaro. In questo modo numerosi 'sporcaccioni' sono stati anche multati. "Per il 2018 - ha detto Decaro - spero di chiudere quella rubrica auspicando che non ci sia più materiale da utilizzare".