Clochard Como, presentato ricorso al Tar

(ANSA) - COMO, 30 DIC - "I più deboli, e le azioni contro di loro, non devono essere strumento di promozione di disvalori politici. Problemi molto profondi e complessi non possono essere affrontati in modo superficiale e qualunquista". Così l'associazione 'Civitas - Progetto Città' motiva sul proprio sito la decisione di fare ricorso al Tar contro l'ordinanza del sindaco di Como del 15 dicembre scorso sul "decoro urbano", ordinanza con cui si vieta ai clochard di chiedere l'elemosina nelle vie del centro. Il ricorso è stato presentato ieri e contestualmente notificato al Comune.

"Il team di esperti che ha voluto promuovere, a titolo gratuito, l'istanza è costituito dagli avvocati Damiana d'Errico, Francesco Visconte e Ilaria Rudisi" spiega l'associazione. Per affrontare le spese vive del ricorso è stata promossa un'operazione di crowdfunding dal titolo "Decoro è restare umani: Como si oppone all'ordinanza".