Botti proibiti, ecco 'Kim 'o coreano'

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - C'era una volta il 'pallone di Maradona', figlio degli anni trionfali del Pibe de oro con la maglia del Napoli. Poi arrivarono altri nomi altisonanti come Tsunami e la bomba Bin Laden. Chili e chili di polvere pirica.

La prerogativa era sempre la stessa: contenere materiale esplodente in quantità elevatissima, capace di fare un botto tremendo, con il conseguente rischio di causare gravi danni a cose e soprattutto persone.

Per la fine del 2017 l'ordigno più ricercato è la bomba 'Kim 'o coreano', dal nome del dittatore Kim Jong-un, che con le sue continue minacce agli Stati Uniti sta tenendo col fiato sospeso il mondo intero. La sua possibile propensione all'utilizzo dei razzi a lunga gittata è stata presa a pretesto dai 'fabbricanti' di botti proibiti che hanno messo in commercio questa nuova bomba, dalla potenza esplosiva definita devastante. Si tratta di un ordigno, secondo quanto raccontano gli artificieri, che contiene diversi chili di miscela esplodente.