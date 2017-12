Capodanno, 3 denunce per botti illegali

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Erano destinati ai festeggiamenti di Capodanno i 13 mila fuochi d'artificio sequestrati dalla guardia di finanza a Beinasco, comune della cintura torinese.

Erano nascosti dietro crocchette per cani e insetticidi, in un negozio per animali. Tre le persone denunciate che, spiegano le fiamme gialle, rischiano ora condanne superiori ad un anno di reclusione.

I tre sono accusati di avere omesso tutte le misure di sicurezza previste per lo stoccaggio dell'ingente quantitativo di fuochi d'artificio, tra cui i famosi bengala e le fontane luminose in batteria che nei prossimi giorni verranno fatti brillare dagli artificieri.

Sono in corso accertamenti sulla provenienza degli artifizi pirotecnici, privi della marcatura 'CE' di conformità e che richiedono una idonea abilitazione per la vendita e la movimentazione.