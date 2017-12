Sparatoria nel Nuorese, banditi in fuga

(ANSA) - NUORO, 28 DIC - Sparatoria nella notte a Oliena (Nuoro) dopo che tre malviventi sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri in località Su Gologone mentre a bordo di un camion e di una pala meccanica, risultati poi rubati, si dirigevano verso il paese. I tre, tutti con il volto coperto da passamontagna, alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo della pattuglia dell'Arma che ha immediatamente risposto al fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2. Sono scattate subito le ricerche con rastrellamenti in tutta la zona, che hanno visto impegnati i Cacciatori di Sardegna, il Reparto squadriglie di Nuoro e le Squadriglie di Monte Pizzinnu. E' stata recuperata un'Alfa 147, utilizzata per la fuga, risultata rubata a Sassari.

L'ipotesi degli investigatori è che i malviventi stessero preparando un colpo. Possibile che volessero tentare una rapina a un portavalori o scardinare un bancomat.