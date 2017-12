Sequestrati 22 mln beni a imprenditore

(ANSA) - COSENZA, 28 DIC - La Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato beni mobili ed immobili ad un imprenditore cosentino, Antonio Ioele, titolare di una vera e propria holding finanziaria con interessi in vari settori, accusato di una serie di reati di carattere economico e finanziario.

Il sequestro é stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo.

Nel caso specifico, secondo quanto si é appreso, é stata applicata la normativa antimafia nella parte in cui consente il sequestro di beni anche per reati di natura economica e finanziaria.