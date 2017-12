Neve, in Valtellina rischio valanghe

(ANSA) - SONDRIO, 28 DIC - Rischio valanghe in quota in Valtellina, in Valchiavenna e in generale su tutte le Alpi lombarde, per l'abbondante nevicata delle ultime 24-48 ore. In particolare sulle alpi Orobie e Retiche sono stati diffusi avvisi per segnalare che è assolutamente vietato lo sci fuoripista. Chiusi per la neve molti valichi alpini, anche se le condizioni della viabilità sono in netto miglioramento. (ANSA).