La 17esima legislatura giunge al termine: oggi è prevista la conferenza stampa di bilanci per il premier, che poi salirà al Quirinale da Mattarella. Sentiti anche Grasso e Boldrini, il capo dello Stato dovrebbe dare il via allo scioglimento delle Camere. Proseguono però gli appelli per l'approvazione dello ius soli. In programma oggi un Cdm su missione in Niger e intercettazioni.