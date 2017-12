Famiglia, 1 su 3 formata da una persona

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Aumentano le famiglie composte da una sola persona (da 20,5 a 31,6%) e si riducono quelle di cinque o più componenti (da 8,1 a 5,4%): lo rende noto l'Istat secondo il quale negli ultimi 20 anni il numero medio di componenti in famiglia è sceso da 2,7 (media 1995-1996) a 2,4 (media 2015-2016). Tutto ciò, precisa l'istituto di statistica, è dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione ma anche "all'aumento delle separazioni e dei divorzi, così come all'arrivo di cittadini stranieri che, almeno inizialmente, vivono da soli". Segno meno anche al Sud, dove si registra il più alto numero di componenti per famiglia, che mostra tuttavia una graduale riduzione della dimensione familiare: da un numero medio di componenti di 3,1 (media 1995-1996) si è passato a 2,6 (media 2015-2016). In termini territoriali le regioni del Centro occupano la prima posizione per numero di famiglie unipersonali, con una quota del 34,4%.