Accordo con l'Iran in bilico, Trump pensa di 'ucciderlo'

Dopo la decisione su Gerusalemme Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di "uccidere" lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran firmato con Teheran nel 2015 da Barack Obama e le principali potenze mondiali. Lo riporta Politico, sottolineando come il presidente americano - per mantenere un'altra delle sue promesse elettorali - potrebbe agire ancora una volta contro le indicazioni dei suoi piu' stretti collaboratori. Due le scadenze di gennaio - una sulle sanzioni e una sul rinnovo della certificazione dell'intesa - che potrebbero fornire al tycoon il pretesto per mandare definitivamente all'aria il testo, aprendo un atro fronte di tensione nella regione mediorientale.